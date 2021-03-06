РИАМО - 6 мар. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников заразился опоясывающим лишаем и дал россиянам ряд советов о том, как избежать этого недуга, передает Nation News.

Мясников рассказал о своей проблеме в соцсети Instagram и поблагодарил подписчикам за беспокойство.

«Сначала главврача московской больницы начали беспокоить боли в правой лопатке. Мясников признался, что все еще считает себя тридцатилетним, поэтому списал дискомфорт на последствия тренировки. Позже он понял, что подцепил лишай», - говорится в сообщении.

По словам Мясникова, люди часто сталкиваются с лишаем в юном возрасте. Чтобы избежать заражения в любом возрасте, нужно обязательно вакцинироваться.

В целом врач порекомендовал всем делать прививки не только от герпеса зостера, но также от пневмококка, гриппа, столбняка, коклюша, гепатита Б и коронавируса.

Опоясывающий лишай в медицине носит название герпес зостер. Это вирусное заболевание, характеризующееся односторонними герпетиформными высыпаниями на коже с сильным болевым синдромом.