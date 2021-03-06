РИАМО - 6 мар. Риелтор Александр Харыбин считает, что на сегодняшний день жителям России стоит инвестировать средства в машино-места, но для этого нужно уметь просчитывать востребованность, передает Nation News.

В своем блоге на YouTube Харыбин отметил, что в нынешних реалиях инвестирование в квартиры — это не самый лучший выход. Приобретать квартиры лучше для жизни.

«Стоит обратить внимание на коммерческую недвижимость, однако для выбора определенного объекта стоит обратиться за помощью к профессионалу», - говорится в сообщении.

По словам эксперта, такие инвестиции требуют хорошего ориентирования в рынке и его сегментах.

«Машино-места — интересный вид инвестиций», — сказал Харыбин.

При этом он подчеркнул, что для инвестирования в машино-места необходимо обладать навыками, позволяющими просчитывать востребованность в конкретном жилом комплексе. Важно считать количество машин и машино-мест, которые должны быть в дефиците. Тогда инвестиции будут приносить доход.