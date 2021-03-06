РИАМО - 6 мар. В подмосковном Щелкове начался финальный этап мини-футбольного турнира среди общеобразовательных организаций региона, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проводятся в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Турнир проходит в двухдневном формате в первый день организовали игры среди девочек в четырех возрастных категориях, во второй день пройдут матчи мальчиков также в четырех возрастных категориях.

«Всего в состязаниях приняли участие 64 команды девочек и мальчиков, в общей сложности - 800 участников», - говорится в сообщении.

По итогам первого дня соревнования первое место среди девочек 2009-2010 годов рождения заняла команда лицея № 1 имени Г.С. Титова из Краснознаменского городского округа, команды от МОУ СОШ №17 Клина заняли первые места в двух возрастных категориях — 2007-2008 и 2005-2006 годов рождения. Лучшими среди девочек 2003-2004 годов рождения признана команда Клишевской школы №12 из Раменского округа.

«Завершился первый день финального этапа турнира. Теперь его победители будут представлять подмосковный регион на Всероссийском финале, в котором примут участие 112 команд со всей страны. Соревнования пройдут с 9 по 20 апреля в Нижнем Новгороде», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.