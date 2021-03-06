РИАМО - 6 мар. В столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и подмосковном Жуковском в субботу вечером задержано и отменено 19 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В Домодедове задержали семь прилетов и вылетов, а также отменили четыре. В аэрогавани Внуково задержано три рейса и отменен один. В Шереметьеве также задержали два рейса.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, здесь один рейс отменили и еще один задержали.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани.

Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.