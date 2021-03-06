РИАМО - 6 мар. Сотрудники уголовного розыска задержали в столице 33-летнего жителя Подмосковья, которого подозревают в мошенничестве по оказанию юридических услуг, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Ранее в полицию с заявлением пришла 66-летняя жительница столицы. Она рассказала, что ранее обратилась к незнакомому мужчине для решения юридических вопросов, но он завладел принадлежащими ей денежными средствами. В ходе расследования полицейским удалось вычислить подозреваемого.
Оказалось, что деньгами подозреваемый распорядился по своему усмотрению. В итоге в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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