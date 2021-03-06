РИАМО - 6 мар. Сотрудники уголовного розыска задержали в столице 33-летнего жителя Подмосковья, которого подозревают в мошенничестве по оказанию юридических услуг, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию с заявлением пришла 66-летняя жительница столицы. Она рассказала, что ранее обратилась к незнакомому мужчине для решения юридических вопросов, но он завладел принадлежащими ей денежными средствами. В ходе расследования полицейским удалось вычислить подозреваемого.

«Установлено, что заявительница по советам знакомых обратилась к подозреваемому за оказанием юридических услуг о предоставлении интересов в суде от ее имени. Обсудив условия сделки, женщина передала ему денежные средства. Спустя время потерпевшая выяснила, что мужчина свои обязательства не выполнил и документы в суд не предоставил», - говорится в сообщении.

Оказалось, что деньгами подозреваемый распорядился по своему усмотрению. В итоге в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.