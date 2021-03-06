РИАМО - 6 мар. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, Московская область сохранила первое место в Центральном федеральном округе и России по производству шоколада и кондитерских изделий в январе 2021 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«За первый месяц текущего года объем производства шоколада и кондитерских изделий на территории Московской области составил 30,4 тыс тонн. Это на 1,1% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По итогам мы по-прежнему лидируем по объему производства кондитерских изделий в РФ и ЦФО», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, регион за январь этого года произвел свыше 11% от всего общероссийского объема шоколада и кондитерских сахаристых изделий. Добиться таких результатов помогла работа таких подмосковных производителей, как «КФ «Победа», «Марс», «КФ «Волшебница», «Би-энд- Би», «Сладкий Орешек».

Воскресенский подчеркнул, что всего в Подмосковье работает более 20 крупных и средних предприятий-производителей шоколада и кондитерских изделий.

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