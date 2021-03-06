РИАМО - 6 мар. Добровольцы «СпасРезерва» помогли спасти кошку, застрявшую в металлическом коробе, который закрывает батарею в подъезде, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

Кошка живет у пожилой жительницы дома. Накануне днем хозяйка животного мыла полы на лестничной клетке, а кошка Мася в этот момент выбежала из квартиры.

«Испугалась и нашла самое укромное место. Выбраться из короба кошка не смогла. Кошка поселилась у Надежды Сергеевны 13 лет назад в память об очень дорогом, но ушедшем из жизни человеке», - говорится в сообщении.

Консьерж помогла пожилой хозяйке обратиться в Службу 112. На вызов выехали добровольцы «СпасРезерва». Они открутили крепежные болты шуруповертом и отогнули металлический лист. После этого спасатель-кинолог Мария Гринь вытащила Мусю.

Сейчас с кошкой и ее хозяйкой все хорошо.