РИАМО - 6 мар. В честь Международного женского дня на площадках столицы 8 марта пройдут развлекательные мероприятия – забеги с тюльпанами, экскурсии и концерты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«8 марта женщинам будут дарить цветы на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях и в скверах, а также в городских парках. На улицах Москвы 500 добровольцев, принимающих участие в акции «Вам, любимые», будут радовать жительниц в этот день тюльпанами. К акции присоединятся известные артисты», - говорится в сообщении.

Еще в честь праздника в Московском зоопарке в выходные дни можно будет принять участие в квесте, посвященному семейству кошачьих. Задания посетителям будут выдавать на входе в зоопарк с 9:00 до 17:00.

В Парке Горького 8 марта можно будет отправить открытку, также большой почтовый ящик в форме сердца установят на Пушкинской набережной. А в 12:00 там пройдут забеги с тюльпанами. Забеги будут проходить каждые полчаса.

Кроме того, на ВДНХ с 6 по 8 марта в 13:00 и 15:30 у инфоцентра в арке главного входа начнутся бесплатные обзорные экскурсии «Женские образы ВДНХ». Также в праздничные дни в 14:00 будут проходить экскурсии «Ваше величество Женщина» в Музее кукол.

Для женщин пройдут и праздничные концерты. В 16:00 7 марта в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет праздничный концерт «В сумерках близкой весны». А 8 марта в «Есенин-Центре» можно будет посетить спектакль-вечеринку «У белой воды». Начало в 18:00.

Тематические мастер‑классы и выступления пройдут в московском транспорте в честь 8 Марта>>