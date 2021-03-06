РИАМО - 6 мар. Толщина льда на 24 водоемах Подмосковья вызывает опасность, ежедневно в регионе спасательные службы обходят 62 водоема, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Спасатели во время обходов измеряют толщину льда и проводят разъяснительные беседы с людьми, вышедшими на замерзшую водную гладь.

«По последним данным спасателей ГКУ МО «Мособлпожспас», на 6 марта 2021 года опасность вызывают 24 места в 17 городских округах, где толщина льда не однородна и находится в пределах менее 7 см», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют воздержаться от посещения следующих водных объектов: реки Лопасня в Чехове, Ока в Кашире, Серпухове, Коломне, Озерах, Луховицах и Ступине, Коломенка в Коломне, Москва в Коломне, Бронницах и Жуковском.

А также реки Клязьма в Ногинске и Орехово-Зуеве, Яуза в Мытищах, Вохонка в Павловском Посаде, Гуслица в Егорьевске, Пахра в Подольске.

Еще реки Волга в Дубне, Гнилуша в Домодедове, Нерская, озера Светлое и Островное в Воскресенске.

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