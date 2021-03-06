РИАМО - 6 мар. Московские теплицы вырастили порядка 5 миллионов тюльпанов к предстоящему празднику 8 Марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Тюльпаны уже поступают в цветочные магазины Москвы. Покупатели могут купить сиреневые, желтые, малиновые, красные и белые тюльпаны.

«Чтобы порадовать женщин 8 Марта красочными цветами, луковицы тюльпанов начали высаживать уже в декабре и январе. К концу февраля сформировались бутоны, которые стали приобретать определенные цветовые оттенки», - говорится в сообщении.

В начале марта цветы дошли до фазы молочной спелости – это, когда бутоны приобретают свой основной цвет. В этот момент цветы срезают, упаковывают в бумагу и увозят в магазины на продажу.

Специалисты советуют покупать цветы с закрытым бутоном, и даже с неполным окрашиванием.