РИАМО - 6 мар. Врач-терапевт Ирина Ескова отметила, что частое онемение рук или ног может свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний, передает Nation News.

«Причиной онемения может быть сахарный диабет, рассеянный склероз, ревматоидный артрит или облитерирующий эндартериит», - уточнила врач.

По ее словам, эти заболевания ведут к нейропатии, при которой страдают нервные корешки, что приводит к онемению конечностей.

Кроме того, руки или ноги могут неметь из-за неудобной позы. Также конечности могут неметь из-за заболевания артериальных сосудов конечностей. И если это не лечить, то может развиться гангрена.

При частых проявлениях онемения рук и ног нужно обращаться к врачу.