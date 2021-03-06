РИАМО - 6 мар. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве 7 марта может выпасть до 8-10 мм осадков, что составляет четверть от месячной нормы, передает РИА Новости.

Он уточнил, что на столицу обрушится мощный циклон, который надвигается с северо-запада.

«Я думаю, что в конце ночи, ближе к утру - часов в 5-6 - начнется снег, и с наступлением светлого времени суток он будет усиливаться, причем обложного интенсивного характера. По моим оценкам, выпадет до 8-10 миллиметров осадков, а это четверть всей месячной нормы марта», - подчеркнул синоптик.

Также он предупредил жителей столицы об ухудшении видимости на дорогах. Из-за непогоды могут возникнуть задержки рейсов в столичных аэропортах.

Ранее автомобилистов Москвы призвали к строгому соблюдению правил дорожного движения из-за непогоды. Городские службы перешли в режим повышенной готовности.