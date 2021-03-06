РИАМО - 6 мар. Городские коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности, в ночь на 7 марта и в течение дня в Москве ожидаются снег и сильный ветер, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В соответствии с прогнозом погоды, во второй половине ночи и до вечера воскресенья при температуре до минус 7 градусов ожидаются снег, местами сильный, метель, усиление ветра с порывами до 20 м/с. Расчетный прирост снега составит до 5 см, на дорогах возможны гололедица и снежные заносы», - отметил Бирюков.

В связи этим было принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности. По словам заммэра, уже подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и последующей уборки дорог и тротуаров.

«На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов», - отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что утром 7 марта коммунальщики начнут сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворов. После этого будет проведена сплошная противогололедная обработка. Также на опасных участках, в частности, на МКАД и в новой Москве, организовано дежурство тягачей.

Особое внимание коммунальщики уделят очистке пешеходных зон и тротуаров, а также подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам. Кроме того, будут убирать подходы к объектам социальной сферы и парковкам.

Необходимое количество техники готово убирать выпавший снег. Также в этой работе задействуют средства малой механизации, дворников и бригады ручной уборки.

Бирюков призвал автомобилистов Москвы быть аккуратнее, строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорта. Кроме того, он попросил горожан быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковаться под ними.

Москвичам разъяснили этапы вывоза и утилизации снега с улиц города>>