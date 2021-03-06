РИАМО - 6 мар. В магазине «Читай-город» в столичном ТЦ «Европейский» 10 марта пройдет встреча со звездным редактором, блогером и автором книги «Без фильтров. Истории, которые делают нас живыми» Татой Кальницкой, говорится в сообщении пресс-службы торговой сети.

«Я не стала олимпийской чемпионкой, не выиграла «Оскар», не заработала миллион и не летала на Луну. Но я нашла себя. Свою суть. Я простила тех, кто создал во мне Франкенштейна, и научилась уважать себя. Моя история похожа на историю каждого из вас, и в то же время она совершенно особенная. Я не учитель, не коуч. И точно не звезда. Я человек, который однажды решил посмотреть на жизнь без фильтров и смог об этом рассказать», - рассказала Кальницкая.

На встрече с читателями писатель Тата Кальницкая расскажет, почему так трудно быть откровенным перед собой и окружающими в век соцсетей, а также порассуждает о том, чего стоит откровенность, и почему на нее решаются только сильные личности, которые умеют действовать без оглядки на мнение окружающих.

Участники встречи узнают, почему так важно быть честным к себе и окружающим, а также обсудят, как откровенность дарит силы и решимость. Также будет дан ответ на вопрос, почему открытый рассказ о жизни оказывает терапевтическое действие на читателей.

В ходе встречи также можно будет задать свой вопрос писательнице и подписать экземпляр книги на память.

Мероприятие пройдет 10 марта в 19:00 в магазине «Читай-город» по адресу: ТРЦ «Европейский», площадь Киевского вокзала, 2. На встречу нужно обязательно взять маску и перчатки.