РИАМО - 6 мар. Умер литературный критик Валентин Курбатов, причина его смерти пока неизвестна, сообщает Федеральное агентство новостей.

Курбатову в сентябре текущего года должно было исполниться 82 года.

«Зампредседателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов сообщил о смерти литературного критика Валентина Курбатова», - говорится в сообщении.

Курбатов родился 29 сентября 1939 года в городе Салаван Куйбышевской области (сейчас Новочеремшанск Ульяновской области) в семье путевых рабочих.

Работал корректором районной газеты «Ленинская Искра», литературным сотрудником газеты «Молодой Ленинец». Позже он поступил на факультет киноведения ВГИКа, который закончил в 1972 году. С того времени начал писать рецензии и участвовать в литературных мероприятиях. Курбатов также написал большое количество книг.