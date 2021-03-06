РИАМО - 6 мар. Массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле — там столкнулись пять машин, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В Лефортовском тоннеле столкнулись пять автомобилей в правом и левом рядах», - говорится в сообщении.

В результате аварии движение затруднено на 2,8 км.

На данный момент серьезных пробок на дорогах Москвы не наблюдается. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность столичных дорог достигла 5 баллов из 10 возможных. Уже в 19:00 ситуация начнет улучшаться.

ГИБДД: Больше всего ДТП происходит в Москве в пятницу и после обеда>>