РИАМО - 6 мар. В Москве 7 марта ожидается резкое падение атмосферного давления, это почувствуют не только метеозависимые люди, передает РИА Новости.

«Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно, это 729 мм ртутного столба, после сегодняшних 747 мм - на 18 единиц. «Разорвет голову» не только метеозависимым, но и здоровым людям», - рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в настоящий момент атмосферное давление в столице находится в норме. По словам синоптика, падение до 729 мм поднимет москвичей на 180-200 м вверх — на высоту столичных высоток.

Также на праздничные дни в столице ожидается мощный снегопад. В целом в столичном регионе похолодает. По столице на 7 марта объявлено экстренное предупреждение.

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