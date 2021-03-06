РИАМО - 6 мар. В Москве 7 марта ожидается резкое падение атмосферного давления, это почувствуют не только метеозависимые люди, передает РИА Новости.
Он отметил, что в настоящий момент атмосферное давление в столице находится в норме. По словам синоптика, падение до 729 мм поднимет москвичей на 180-200 м вверх — на высоту столичных высоток.
Также на праздничные дни в столице ожидается мощный снегопад. В целом в столичном регионе похолодает. По столице на 7 марта объявлено экстренное предупреждение.
Вернется ли зима в Московский регион: прогноз погоды на март 2021>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии