РИАМО - 6 мар. На столицу 7 марта обрушится метель, на дорогах появится гололедица и снежные заносы, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«По данным синоптиков, 7 марта в Москве ожидается снег, метель, а также ветер порывами 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Также не стоит парковаться под деревьями.

Ранее из-за метели на 7 марта в Москве было объявлено экстренное предупреждение. В МЧС призвали автомобилистов и пешеходов избегать шатких конструкций. В темное время суток стоит использовать в одежде светоотражающие элементы.