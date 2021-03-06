РИАМО - 6 мар. Непогода обрушится на столицу предстоящей ночью и будет господствовать в регионе до вечера 7 марта, в связи с этим горожанам нужно соблюдать ряд рекомендаций, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет: во второй половине ночи с сохранением до вечера 7 марта в Москве ожидается снег, местами сильный, метель. Усиление ветра с порывами 15-20 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы», - говорится в сообщении.

Из-за непогоды автомобилистам столицы рекомендуют строго соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать резких маневров.

Пешеходам посоветовали на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также в темное время стоить надевать светоотражающие элементы на одежду.