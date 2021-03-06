РИАМО - 6 мар. В столице планируют отреставрировать фасады южного служебного флигеля усадьбы Петровско-Разумовское, сейчас он находится в неудовлетворительном состоянии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Строение нуждается в проведении качественных реставрационных работ. Специалисты очистят фасады, покрасят в песочный цвет и обработают защитными составами. Отдельное внимание уделят вычинке кирпичной кладки стен и реставрации белокаменного цоколя. Также мастера приведут в порядок фундаменты и отмостку флигеля», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Усадьба Петровско-Разумовские находится по адресу: Тимирязевская улица, дом 52, корпус 9. Она является объектом культурного наследия федерального значения и относится к архитектурному стилю эклектика.

Реставраторы восстановят входные группы флигеля, заменят окна на новые, восстановят историческую расстекловку, а также приведут в порядок кровлю и водопровод.

Реставрационные работы начнутся в этом году, как только на улице установится теплая погода. Закончат их до конца 2021 года.