РИАМО - 6 мар. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Пирогова и медалями Луки Крымского более 200 медицинских работников за борьбу с Covid-19, сообщает kp.ru.

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Медики получили награды за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, а также за организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса», - говорится в сообщении.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учредили в стране летом 2020 года. Таких наград удостаивают российских и иностранных медиков, а также волонтеров за вклад в борьбу с эпидемиями.

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6 МАРТА

- Путин наградил более 200 медиков за борьбу с коронавирусом. Так, был подписан указ о награждении орденами Пирогова и медалями Луки Крымского более 200 медицинских работников.

- В Кремле исключили контакты Путина с зараженным Covid‑19 помощником Орешкиным. Ранее премьер‑министр России Михаил Мишустин сообщил, что у Орешкина выявлена коронавирусная инфекция.

- Еще 1922 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 909 692.

- За сутки в России зарегистрировали 11 022 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 746 больных. В Москве - 1820.

- Женщины в Москве прививаются от коронавируса немного чаще мужчин. Такие данные опубликовал департамент здравоохранения Москвы.