РИАМО - 6 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин лично не контактировал с зараженным коронавирусом помощником Максимом Орешкиным, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что у Орешкина выявлена коронавирусная инфекция.

«Пресс-секретарь российского лидера заявил, что Путин в последнее время не имел прямых контактов с помощником», - отмечается в материале.

Максим Орешкин занимает пост помощника президента России с января прошлого года.

За последние сутки в России выявлено 11 022 новых случая коронавируса в 85 регионах.

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6 МАРТА

- Путин наградил более 200 медиков за борьбу с коронавирусом. Так, был подписан указ о награждении орденами Пирогова и медалями Луки Крымского более 200 медицинских работников.

- В Кремле исключили контакты Путина с зараженным Covid‑19 помощником Орешкиным. Ранее премьер‑министр России Михаил Мишустин сообщил, что у Орешкина выявлена коронавирусная инфекция.

- Еще 1922 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 909 692.

- За сутки в России зарегистрировали 11 022 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 746 больных. В Москве - 1820.

- Женщины в Москве прививаются от коронавируса немного чаще мужчин. Такие данные опубликовал департамент здравоохранения Москвы.