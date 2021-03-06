РИАМО - 6 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочной информацию о новом повышении пенсионного возраста в стране, сообщает Федеральное агентство новостей.

Информацию о возможном повышении пенсионного возраста ранее сообщил депутат от КПРФ.

«Данное утверждение является ошибочным», - отметил официальный представитель Кремля.

Пенсионный возраст в России начал повышаться постепенно до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Переходный период пенсионной реформы стартовал 1 января 2019 года и завершится в 2028 году.

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