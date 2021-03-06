РИАМО - 6 мар. Появление новых платных парковок и изменение тарифов в Москве могут помочь решить проблему с парковкой у домов, которые располагаются недалеко от торговых центров, сообщил учредитель группы компаний АИР, член генерального совета «Деловой России» Алексей Кучмин.

Он отметил, что на сегодня это единственный способ, который поможет сделать так, чтобы на конкретной парковке мог найти место и тот, кто живет в соседнем доме, и тот, кто приехал по делам. При этом способ является достаточно демократичным.

«Это проверенный метод для всех крупных городов – причем не самый жесткий. Это не платный въезд, не разрешение на поездки по городу только в определенные дни недели, это не квота на продажи автомобилей – как есть в некоторых мегаполисах», - пояснил Кучмин.

Также он отметил, что изменение стоимости эвакуации автомобилей в Москве также обоснованно. Кучмин подчеркнул, что вопрос о том, не велика ли цена на эвакуацию, некорректен.

«Нужно просто задать себе другой вопрос: а какова цена жизни или здоровья человека – например, пешехода, которого сбили из-за того, что не видели по причине неправильно припаркованной машины? Удобно ли инвалиду на коляске или матери с ребенком объезжать стоящий на тротуаре джип? Безопасно ли это для них? А сколько денег за штрафы должны заплатить другие водители из-за того, что им приходится объезжать кого-то, кто припарковался слишком близко к сплошной разметке?» - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что логика в решении проста — нарушители должны платить. А стоимость зависит уже от реальной цены на перемещение автомобиля, а также всех льгот и скидок, которые даются, если проявить сознательность и все оплатить вовремя.

Новые парковочные места появятся в столице с 5 апреля. Изменения затронут те улицы, на которых находятся объекты притяжения автомобилистов из области и других районов Москвы – торговые и офисные центры, парки, магазины и другие точки притяжения. Также изменится тариф на некоторых парковках.

На некоторых улицах с 5 апреля начнет действовать дифференцированный тариф. Там, где загрузка достигает 96%, будет действовать повышенный тариф 380 рублей в час в дневное время, 200 рублей в час – в ночное.

Также с 5 апреля изменится тариф на эвакуацию автомобилей нарушителей.

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