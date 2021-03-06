РИАМО - 6 мар. Создание дополнительных парковочных мест для резидентов в столице является проявлением заботы о горожанах, сообщил РИАМО руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

С 5 апреля на тех улицах, где жителям столицы сложно припарковаться из-за приезжающих в их район автомобилей, вводятся места «Только для резидентов» и новые места платной парковки. Нововведения касаются районов Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный, Бутырский, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережный, Головинский, Коптево, Войковский, Преображенское, Новогиреево, Южнопортовый, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково, Выхино-Жулебино.

«Создание дополнительных парковочных мест только для резидентов — это проявление заботы в первую очередь о тех, кто проживает в районах. Впервые эти знаки в Москве установили в 2016 году, благодаря им жители получили парковочные места, на которых нельзя парковаться не проживающим в этом районе автомобилистам. Горожане могут свободно оставлять машину рядом с домом», - отметил Шумский.

Он уточнил, что до конца года таких мест будет 1 тысяча. Шумский отметил, что это подспорье для местных жителей, которые даже на парковках с тарифом 380 рублей в час с трудом могут найти свободное парковочное место.

Жителям необходимо оформить резидентное разрешение. Это можно сделать онлайн на сайте mos.ru или лично в любом МФЦ. Бесплатное разрешение действует на парковку с 20:00 до 08:00, но за 3 тысячи рублей в год его можно сделать круглосуточным. Его стоимость не меняли с 2012 года.

Жители также могут организовать рядом с их домом места, где смогут парковаться только они. Для этого нужно отправить заявку на почту: resident@transport.mos.ru.

С начала года в департамент транспорта и развития должно-транспортной инфраструктуры Москвы поступило уже больше 150 таких заявок. Сейчас в Москве больше 300 таких мест, до конца года планируется увеличить их число до тысячи. Местные жители получат возможность парковать свои автомобили легче и проще.

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