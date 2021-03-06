РИАМО - 6 мар. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 28-летнего молодого человека и покушения на убийство девушки, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, минувшей ночью в квартире жилого дома на улице Дмитрия Ульянова в Москве мужчина причинил сожителю своей дочери множественные рубленные удары топором в голову и тело. Затем он несколько раз ударил девушку в голову.

«От полученных повреждений потерпевший 1993 года рождения скончался на месте, а девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. После совершенного преступления мужчина причинил себе повреждения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении», - сказала Иванова.

Нападавшему будет посмертно назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.