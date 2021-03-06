РИАМО - 6 мар. Энергетики Подмосковья усиливают контроль за работой электросетевых объектов для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, в ближайшие дни в регионе ожидается похолодание, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Согласно данным синоптиков, в праздничные дни ожидается очередной период похолодания — столбики термометров опустятся до минус 12 градусов. 7 и 8 марта возможен мощный снегопад. Ожидается порывистый ветер до 20 метров в секунду. При необходимости электросетевые компании Московской области готовы перейти в режим повышенной готовности.

«К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ в компании «Россети Московский регион» готовы 443 бригады в составе 2 291 человека и 2 726 единиц спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения», - говорится в сообщении.

Также подготовлены 123 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 35,6 мВт. В случае необходимости они обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей во всех филиалах компании в период праздников будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала.

Также энергетики разработали схему оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад в случае возникновения технологических нарушений. Организовано проведение внеплановых проверок охраняемых и неохраняемых объектов должностными лицами филиалов компании.

«Приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности энергообъектов, пожарной безопасности, усилен пропускной режим. Установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными органами (подразделениями) ФСБ, МВД и МЧС России, территориальными органами исполнительной власти, территориальными сетевыми организациями», - говорится в сообщении.

АО «Мособлэнерго» также перейдет на усиленный режим работы 8 марта. Сотрудники компании готовы обеспечить надежное электроснабжение потребителей в предстоящие выходные.

Уже с субботы планируется организовать круглосуточное дежурство руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала. На территории обслуживания АО «Мособлэнерго» проведены внеплановые проверки электросетей. Работники компании дополнительно осмотрели территории, прилегающие к административным зданиям, технические и подсобные помещения, подвалы, чердаки, запасные выходы и лестничные клетки на наличие пожароопасных веществ.

«На объектах проведена проверка исправности системы оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и первичных средств пожаротушения. Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения в предстоящие праздники, а также в период низких температур действует режим «технологической тишины», - говорится в сообщении.

В компания также готовы 63 бригады, которые будут круглосуточно дежурить на случай возникновения аварийных ситуаций. При вводе режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекаются 275 бригад. Также к работе готово 1398 единиц спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью более 14 МВт.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону «Светлой линии» Россети 8-800-220-0-220 или через портал светлаястрана.рф. Контакт-центр АО «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99.

В случае аварийной ситуации также необходимо обращаться в муниципальную единую диспетчерскую службу.

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