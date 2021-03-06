РИАМО - 6 мар. В преддверии Международного женского дня в Подмосковье на 75% увеличились объемы продаж цветов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Наибольшее количество цветочной продукции, которая продается в торговых точках региона накануне Международного женского Дня, выращено на территории Московской области. Объемы продаж цветов в эти дни в регионе возросли в среднем на 75%», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что жители Подмосковья на этот праздник в основном – в 65% случаев - покупают тюльпаны. Эти цветы остаются одними из самых популярных. Таким образом, в Подмосковье продали уже свыше 5 миллионов тюльпанов.

«При этом покупатели в этом году за один раз приобретают в среднем 5 тюльпанов против 7 или 15 тюльпанов в прошлом году», - добавил Воскресенский.

Большинство розничных рынков и торговых центров Московской области предусмотрели в преддверии праздника дополнительные торговые места специально под цветы.

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