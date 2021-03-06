РИАМО - 6 мар. К Международному женскому дню столичный транспортный комплекс подготовил множество тематических мероприятий, также женщинам будут раздавать цветы, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На это 8 Марта Московский транспорт буквально засыпет цветами вас, своих любимых пассажирок. Мы приготовили целую серию сюрпризов к лучшему дню весны. Поэтому выбирайте мероприятие по душе и обязательно приходите!» - говорится в сообщении.

Так, в павильоне Московских центральных диаметров женщинам раздадут 15 кг мимоз. Там же в 12:00, 13:00 и 14:00 будут проходить мастер-классы, участницы которых научатся создавать целую экосистему из живых растений в бутылке, а также дарить вторую жизнь комнатному декору. Также на медиафасаде павильона представят фотопроект о сотрудницах железных дорог.

Уже в субботу на станции метро «Курская» состоится выступление команды Высшей лиги КВН «Борцы. Северный десант». Также весь праздничный день на станциях «Курская», «Дмитровская» и «Марьина роща» пройдет акция «Вам, любимые». Женщинам подарят свыше 18 тысяч цветов.

На эскалаторных спусках всех станций метро можно будет услышать поздравления, записанные известными артистами. В пути женщин поздравят машинисты московского метро. В сувенирных магазинах Мосметро и в интернет-магазине можно будет купить праздничные карты «Тройка».

Кроме того, в аванзале станции метро «Курская» 8 марта с 12:00 до 13:00 пройдет выступление кавер-группы «Трубачи». Здесь в 13:30 также начнется выступление звезды шоу «Голос» Пьера Эделя.

В «Кофемании» на Большой Никитской женщинам столичный транспорт и сеть кофеен будут дарить карты «Тройка», на которых можно напечатать свое имя.

Мосгортранс проведет 8 марта в 13:00 на Северном речном вокзале урок этикета. Чуть позже на этой же площадке пройдет мастер-класс от флористов-дизайнеров. Также в 14:00 на Северном речном вокзале начнется выступление джазового квинтета.

Кроме того, в автобусах №908 художники будут рисовать скетч-портреты пассажиров. Остановка «Улица 8 Марта» будет временно переименована в «8 Марта». Павильон будет украшен, там будут также дарить цветы женщинам. Еще цветы будут дарить на Северном речном вокзале. В автобусах центральных маршрутов будут звучать поздравления от звезд.

Маршрут к 8 Марта по Москве появился в сервисе Russpass>>