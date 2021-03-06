РИАМО - 6 мар. Входной ансамбль в строящемся Парке Малевича в Одинцовском городском округе скульптора Григория Орехова высоко оценили международные издания, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.
Она также уточнила, что, по словам автора, он рассмотрел черный квадрат в объеме и намеренно сохранил его «неприродность» на фоне парка, что стало важнейшей чертой объекта.
Парк Малевича станет одним из самых больших в Подмосковье. На территории парка появятся дорожки для прогулок, а также игровые площадки. Будут оборудованы арт-пространство и кафе.
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