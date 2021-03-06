РИАМО - 6 мар. Входной ансамбль в строящемся Парке Малевича в Одинцовском городском округе скульптора Григория Орехова высоко оценили международные издания, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«С постоянством во многих значимых международных изданиях выходят статьи о работе Григория. «Работа Орехова — масштабный монумент, посвященный памяти Казимира Малевича, и уникальный образец современной российской скульптуры» - Российская академия художеств. Посмотрите, как это красиво! Парк будет местом силы, творчества и вдохновения!» - написала Харламова в Instagram.

Она также уточнила, что, по словам автора, он рассмотрел черный квадрат в объеме и намеренно сохранил его «неприродность» на фоне парка, что стало важнейшей чертой объекта.

Парк Малевича станет одним из самых больших в Подмосковье. На территории парка появятся дорожки для прогулок, а также игровые площадки. Будут оборудованы арт-пространство и кафе.