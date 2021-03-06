РИАМО - 6 мар. В столице задержали троих мужчин, которых подозревают в похищении и убийстве человека, уголовное дело расследуется Хорошевским межрайонным следственным отделом, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, днем 4 марта 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Маршала Тухачевского в Москве, группа лиц из четырех человек, по предварительному сговору, применяя насилие к потерпевшему 1977 года рождения и электрошокер, насильно посадили последнего в автомобиль», - сказала Иванова.

После этого потерпевшего вывезли в подмосковный Красногорск, где и было совершено убийство.

Следователи выяснили, что заказчиком убийства является бывший тесть потерпевшего. Правоохранителям удалось задержать заказчика и двух его исполнителей.

В настоящий момент проводится целый комплекс следственных действий, направленных на установление иных лиц, причастных к совершению указанного преступления.