РИАМО - 6 мар. В сервисе Russpass появился праздничный маршрут по Москве к 8 Марта, также пользователям предлагается пройти онлайн-квиз и познакомиться с идеями для отдыха в Крыму, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Маршрут по Москве, подготовленный к Международному женскому дню, получил название «Городские девчонки». Он поможет разнообразить свой досуг в выходные дни. Так, дамам предлагают посетить «Парк ремесел» на ВДНХ, где регулярно проводятся мастер-классы по изготовлению сувениров из стекла, глины и керамики. Кроме того, маршрут предполагает посещение ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».

«Там сейчас проходит выставка «Репетиция весны». В оранжерее можно увидеть 10 тысяч весенних растений и цветов. Это тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты, лилии, а также ландыши, сакура и многое другое. Кроме того, в саду расцвели первые в Москве подснежники. Также в «Аптекарском огороде» можно посетить и оранжерею с тропическими растениями: прогуляться среди пальм, фикусов, панданусов и лиан», - говорится в сообщении.

Любительницы хендмейда смогут принять участие в различных мастер-классах в ботаническом саду. Например, они научатся составлять гербарии.

Также еще одной точкой маршрута стал парк «Зарядье», где можно не только прогуляться на свежем воздухе и сделать фото на парящем мосту, но и посетить выставки современного искусства, а также знаменитый аттракцион «Полет», где посетители могут поучаствовать в виртуальных путешествиях по Москве и России.

Кроме того, в онлайн-журнале Russpass появился специальный квиз, в рамках которого предлагается угадать женщин-авторов известных цитат о путешествиях и не только.

Russpass — цифровой туристический сервис, который помогает спланировать индивидуальный маршрут путешествия по Москве и другим городам России. Сервис разработан по инициативе правительства столицы. Реализацию проекта курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий Москвы.