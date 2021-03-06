РИАМО - 6 мар. Утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья и паводка, документ был подписан на заседании оперштаба, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На заседании оперативного штаба по координации мероприятий безаварийного пропуска весеннего половодья был подписан регламент взаимодействия АО «Мосводоканал», ФГБУ «Канал имени Москвы» и ГБУ «Гормост».

«В регламенте закреплены зоны ответственности городских служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении паводка и половодья», - отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что, согласно регламенту, обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации будет осуществляться круглосуточно. Это позволит службам синхронизировать свою работу и пройти этот период без нештатных ситуаций.

Основой столичного водоснабжения Москвы являются ресурсы рек и водохранилищ на территории трех областей — Московской, Смоленской и Тверской. Воду в столицу поставляет 15 водохранилищ, сейчас они имеют достаточно свободных емкостей, чтобы принять весь талый сток и исключить подтопление территорий.

Гидротехнические сооружения и городские службы полностью готовы к прохождению паводка и половодья.