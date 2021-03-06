РИАМО - 6 мар. В Москве появились новые указатели, подсказывающие дорогу к филиалам Пенсионного фонда России, в Восточном, Западном, Северном и Южном административных округах столицы, сообщила заместитель руководителя ГБУ «МАЦ» Наталия Ремезова.
Всего было установлено 13 новых опор городских указателей и размещено 70 информационных полей на существующих указателях.
Она выразила уверенность, что установленные указатели повысят качество предоставления и доступность социальных услуг для москвичей и гостей столицы.
Современная и удобная система пешеходной навигации была выстроена к филиалам Пенсионного фонда России № 2, 5, 7 и 8. В следующем году эта работа продолжится.
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