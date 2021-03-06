РИАМО - 6 мар. В Москве появились новые указатели, подсказывающие дорогу к филиалам Пенсионного фонда России, в Восточном, Западном, Северном и Южном административных округах столицы, сообщила заместитель руководителя ГБУ «МАЦ» Наталия Ремезова.

Всего было установлено 13 новых опор городских указателей и размещено 70 информационных полей на существующих указателях.

«Посетителями Пенсионного фонда становятся самые разные люди – всех возрастов, занятий. И их объединяет одно – все они получают социальную поддержку от государства и столичных властей. Не всегда можно воспользоваться цифровой навигацией, у кого-то может разрядиться телефон. Поэтому для большинства посетителей ПФР очень важно иметь привычную «оффлайн» навигацию – хорошо заметные темно-синие указатели со стрелочками, направленными на социальные объекты», - отметила Ремезова.

Она выразила уверенность, что установленные указатели повысят качество предоставления и доступность социальных услуг для москвичей и гостей столицы.

Современная и удобная система пешеходной навигации была выстроена к филиалам Пенсионного фонда России № 2, 5, 7 и 8. В следующем году эта работа продолжится.