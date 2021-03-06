РИАМО - 6 мар. С 9:00 до 21:00 7 марта на территории Подмосковья ожидаются снег, метель, гололедица, местами снежные заносы, также будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами могут быть порывы ветра до 20 м/с, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.

«При гололедице: передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения», - говорится в сообщении.

За рулем нужно быть особенно внимательными. Неопытным водителям стоит отказаться от езды на личном транспорте в плохую погоду. Также при непогоде нужно соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров.

На следующей неделе в Московском регионе ожидается морозная погода. Местами столбики термометров опустятся до минус 22 градусов.