РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мар. Чемпионат и первенство городского округа по киокушинкай проходит в субботу в Люберцах, в соревнованиях участвуют 180 спортсменов из разных городов, сообщил председатель спорткомитета администрации Люберец Владимир Сурков.

В субботу во Дворце спорта «Триумф» проходит открытый чемпионат и первенство по киокусинкай. На открытии присутствовал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Далеко за пределами города, известно, что Люберцы - это территория спорта. И сегодня в карате занимается более 1,5 тыс спортсменов. Это вид спорта, который позволят укреплять здоровье, развивать волю и силу. Все виды карате формируют характер», - сказал Ружицкий.

Как отметил Сурков, по итогам этих соревнований будет сформирована сборной команды по киокушинкай карате для областных соревнований.