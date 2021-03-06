РИАМО - 6 мар. В столице прошел VII городской форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!», мероприятие уже стало традиционным и проводится каждый год, сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.

В этот раз его провели на открытом катке «Южный полюс» спортивного комплекса «Лужники». Форум стал первым масштабным событием для кадетов-семиклассников, а также первым для школьников столицы мероприятием на свежем воздухе в этом году. Мероприятие организовано московским центром «Патриот.Спорт».

«Форум начался с торжественной церемонии награждения кадет за особые успехи в учебе, спорте и профессиональной подготовке. В ней приняли участие заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников», - говорится в сообщении.

Антон Молев отметил, что данный форум — это праздник доблести, чести и наступающей весны. По его словам, сейчас в столичных школах учатся 25 тысяч кадетов, а площадками проекта стали уже 249 образовательных организаций города.

«Здорово, что ежегодно кадеты-семиклассники становятся частью большой кадетской семьи. Думаю, что уже сейчас они понимают, что служение Родине — высокая честь и ответственность», — сказал он.

пресс-служба Департамента образования и науки Москвы пресс-служба Департамента образования и науки Москвы пресс-служба Департамента образования и науки Москвы 1 из 3

Участие в форуме в этом году приняли 2 тысячи человек — 1,5 тысячи кадет из 170 столичных школ, а также педагоги и офицеры-воспитатели. В числе почетных гостей на трибунах были герои Отечества, офицеры, депутаты Мосгордумы, директоры столичных школ, представители Московского городского совета ветеранов и других общественных организаций.

«Проведение ежегодного кадетского форума — большая честь для нас, и мы ждали этого события не меньше самих участников. Московский центр «Патриот.Спорт» является координатором кадетского движения в столице. Кадеты — наша гордость и честь, хранители славных традиций прошлого и созидатели светлого будущего нашей страны. Кадетское братство воспитывает и объединяет ребят», — отметил директор центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Он подчеркнул, что в этом году в ряды кадет в Москве вступили 6,5 тысячи семиклассников. Кучушев также выразил уверенность в том, что каждый из них станет достойным гражданином своей страны.

Шесть кадетов в ходе мероприятия получили благодарственные письма от мэра Москвы Сергея Собянина. Александр Чагин, Виктория Фатахова и Степан Шевцов из школы № 709 победили в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills в компетенции «Спасательные работы».

пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

Учащийся кадетской школы-интерната № 1 Марк Петров помог полиции задержать подозреваемых в преступлении. Кадет из школы № 630 Савелий Дроздов поучаствовал в кругосветной экспедиции «Паруса мира» на учебно-парусном судне «Паллада» в честь 200-летия со дня открытия Антарктиды. А ученица школы № 709 Анастасия Цыганова завоевала золотую медаль на третьих зимних юношеских Олимпийских играх и стала победителем первенства России по скелетону.

«Кадетство — лучшая школа для будущих офицеров и патриотов. Здесь закладываются основы настоящей дружбы, человеческих ценностей, любви к своей стране. Кадеты — гордость столицы, надежда и элита России. Мы вручаем заслуженные награды города, благодарственные письма мэра Москвы тем, кто показал высокие результаты в учебе, спорте, общественной жизни. Кадеты, будьте достойны своих дедов и прадедов», — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Также был отмечен сводный оркестр школы № 1770, коллектив которого каждый год выступает на фестивале «Спасская башня» в Москве, а также представляет Россию на международных военно-музыкальных фестивалях во Франции, Германии, Италии, Великобритании.

Почетные гости форума выступили и сказали слова напутствия для кадетов, отметив важность кадетского движения в современном обществе. В рамках мероприятия был развернут огромный флаг кадетского движения Москвы. Его вывезли на каток и раскрыли 80 кадет.

В рамках форума была организована и концертная программа, посвященная красоте и величию России, ее природным богатствам и профессиональным достижениям россиян.