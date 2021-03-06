РИАМО - 6 мар. Двухсотый дом, построенный в рамках реализации программы реновации жилья, сдадут в эксплуатацию в столице в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы уже сдали первые 100 домов по программе реновации за предыдущие годы, а в этом году мы сдадим двухсотый дом, построенный по программе реновации», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что программа реновации набирает обороты. Всего в Москве на данный момент развернуто 480 стартовых площадок.

Программу реновации жилфонда утвердили в августе 2017 года. Она касается порядка 1 миллиона горожан и предусматривает расселение свыше 5 тысяч домов.

В 2021 году в новые дома, построенные по программе реновации в Москве, могут начать переселяться более 20 тысяч горожан.

Московская реновация: как будет проходить программа в 2021 году>>