РИАМО - 6 мар. Станцию второго Московского центрального диаметра «Марьина Роща» планируют открыть в 2022 году, в будущем она также станет остановочным пунктом для МЦД-4, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«К строительству нового остановочного пункта «Марьина Роща» на МЦД-2 мы приступили в прошлом году. Сейчас продолжаются работы по освобождению территории, а также сооружение фундамента южного вестибюля станции», - сказал Бочкарев.

По его словам, в рамках первого этапа возводится платформа с навесом и крытый надземный пешеходный переход. В рамкам второго этапа будет построена еще одна платформа для поездов четвертого Московского центрального диаметра.

Новая станция МЦД-2 будет располагаться между станциями «Рижской» и «Дмитровской». С нее можно будет пересесть на одноименные станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метрополитена.

Первые два направления Московских центральных диаметров открыли 21 ноября 2019 года. Всего в Московском регионе должно запуститься пять таких диаметров.

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