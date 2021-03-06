РИАМО - 6 мар. Станцию второго Московского центрального диаметра «Марьина Роща» планируют открыть в 2022 году, в будущем она также станет остановочным пунктом для МЦД-4, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в рамках первого этапа возводится платформа с навесом и крытый надземный пешеходный переход. В рамкам второго этапа будет построена еще одна платформа для поездов четвертого Московского центрального диаметра.
Новая станция МЦД-2 будет располагаться между станциями «Рижской» и «Дмитровской». С нее можно будет пересесть на одноименные станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метрополитена.
Первые два направления Московских центральных диаметров открыли 21 ноября 2019 года. Всего в Московском регионе должно запуститься пять таких диаметров.
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