РИАМО - 6 мар. Северо-восточный участок Большой кольцевой линии столичного метрополитена готов на 65%, его планируют достроить в следующем году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Северо-восточный участок БКЛ от «Савеловской» до «Нижегородской» мы планируем ввести в 2022 году. Я напомню, что этот участок мы вводим поэтапно. В марте прошлого года для пассажиров открылись станции «Нижегородская», «Лефортово», «Авиамоторная», под Новый год – «Электрозаводская». Все они сейчас работают в составе Некрасовской линии метро», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что станция «Марьина роща» станет самой глубокой среди станций БКЛ. На ней будет установлен самый длинный эскалатор в метрополитене длиной 130 метров.

«Начались работы по монтажу оборудования и инженерных систем в помещении вестибюля, монтируется силовое оборудование на тягово-понизительной подстанции и вентиляционное оборудование на вестибюле станции», - сказал заммэра.

По его словам, на станции уже ведутся работы по сооружению пересадки на одноименную станцию метро.

Также в активной фазе строительства на участке находится еще две станции: «Сокольники» и «Рижская». Готовность станции «Рижская» на данный момент оценивается в 53%, а готовые станции «Сокольники» оценивается в 60%.

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