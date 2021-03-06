РИАМО - 6 мар. За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 1922 человека, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 909 692, сообщает столичный оперштаб.
«За сутки госпитализирован 701 человек. В столице скончались 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
В мегаполисе продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививки от инфекции можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах.
Несмотря на снижение уровня заболевших, в Москве нужно соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
6 МАРТА
- Еще 1922 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 909 692.
- За сутки в России зарегистрировали 11 022 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 746 больных. В Москве - 1820.
- Женщины в Москве прививаются от коронавируса немного чаще мужчин. Такие данные опубликовал департамент здравоохранения Москвы.
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