РИАМО - 6 мар. За минувшие сутки в Москве выявили 1820 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 988 861 случай, сообщает московский оперштаб.

В столице продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Надевать средства индивидуальной защиты необходимо в общественных местах: транспорте, магазинах, аптеках, торговых центрах и так далее.

Также в городе проводится масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

За последние сутки в России выявлено 11 022 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в стране выявлен 4 312 181 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 726 летальных исходов, выздоровели 3 900 348 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 МАРТА

- Еще 1922 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 909 692.

- За сутки в России зарегистрировали 11 022 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 746 больных. В Москве - 1820.

- Женщины в Москве прививаются от коронавируса немного чаще мужчин. Такие данные опубликовал департамент здравоохранения Москвы.