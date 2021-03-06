РИАМО - 6 мар. Вакцинация от Covid-19 в столице почти одинаково популярна у мужчин и женщин, но число привившихся представительниц слабого пола немного выше, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«52% – это женщины, 48% – мужчины», - говорится в сообщении.

Вакцинация стартовала в столице 5 декабря прошлого года. На сегодняшний день на базе городских поликлиник работают 100 прививочных пунктов, где можно пройти вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, привиться можно в одной из точек, где работают выездные бригады вакцинации, — в ГУМе, на ВДНХ, в театре «Геликон Опера», фудмолле «Депо», во флагманском офисе «Мои Документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити» и торговых центрах «Европейский», «Гагаринский», «Ривьера», «РИО» Ленинский и «Дубровка». При этом не нужна предварительная запись. При себе нужно иметь лишь паспорт и полис ОМС.

Также сделать прививку можно и в частных клиниках. Столичные власти заключили 89 соглашений с частными медорганизациями, а 69 клиник уже начали прививать от коронавирусной инфекции горожан. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.

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6 МАРТА

- Еще 1922 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 909 692.

- За сутки в России зарегистрировали 11 022 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 746 больных. В Москве - 1820.

- Женщины в Москве прививаются от коронавируса немного чаще мужчин. Такие данные опубликовал департамент здравоохранения Москвы.