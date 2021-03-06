РИАМО - 6 мар. Блоки, мешавшие движению, убрали на западе МКАД 5 марта, теперь проезжая часть свободна, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Вы обратили внимание, что на участке МКАД - Сколковское шоссе строители оставили блоки, которые мешали движению. Сообщаем, что блоки убрали вчера. Проезжая часть свободна. Фото прикрепляем», -говорится в сообщении.

Жителям столицы напомнили, что Дептранс Москвы всегда контролирует дорожные работы, которые ведутся на проезжей части. Все они напрямую влияют на общую загруженность улично-дорожной сети города.