РИАМО - 6 мар. Здоровому человеку в день можно съедать не более четырех-пяти маленьких блинов диаметром до 20 сантиметров, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, врач-диетолог, врач-эндокринолог детской клиники «СМ-Доктор» Ульяна Румянцева.

«Стоит ограничиться двумя большими блинами, если речь идет о приготовлении на домашних сковородах диаметром 28-30 сантиметров, или одним блином, приготовленным на промышленной сковороде на масленичных ярмарках», - сказала Румянцева.

Она уточнила, что людям с сахарным диабетом, а также обладающим избыточным весом не рекомендуется съедать больше двух-трех маленьких блинчиков или одного большого блина в день.

Диетолог отметила, что есть блины на Масленицу лучше в первой половине дня, чтобы успеть израсходовать полученные калории, так как до обеда пищеварительная система наиболее активна.

Масленица связана с календарем православных праздников. Ее отмечают накануне Великого поста. В этом году масленичная неделя проходит с 8 по 14 марта.