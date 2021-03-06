Пожар произошел в трех металлических бытовках на проспекте Мира в МосквеРИАМО - 6 мар. Возгорание произошло в трех металлических бытовках на проспекте Мира в Москве, площадь пожара составила 50 кв м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Инцидент произошел по адресу: проспект Мира, владение 211. Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС в 06:33.

«Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации возгорания», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 07:21 пожар был локализован, а в 07:33 возгорание ликвидировали.

Информация о пострадавших не поступала.