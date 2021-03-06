РИАМО - 6 мар. В Москве на Дмитровском шоссе автомобилист наехал на пешехода, из-за инцидента занят один ряд, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
ДТП произошло по адресу: Дмитровское шоссе, 188.
«На месте происшествия работают оперативные службы. Занят левый ряд», - говорится в сообщении.
В настоящий момент дороги столицы свободны. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог оценивается всего в 1 балл из 10 возможных. При этом в первой половине дня в субботу не ожидается серьезных проблем в движении транспорта.
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