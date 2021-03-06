РИАМО - 6 мар. В Москве и Московской области в субботу ожидается до 7 градусов мороза, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 5 до минус 3, а в Московской области — от минус 7 до минус 2 градусов.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Северо-западный ветер разовьет скорость от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 70%.