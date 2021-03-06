РИАМО - 6 мар. Столичные пожарные спасли из подъезда жилого дома, где произошло возгорание, пять человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел ночью по адресу: поселок Внуково, Большая Внуковская улица, дом 25. В квартире на втором этаже трехэтажного дома происходило загорание на площади в пять квадратных метров.

«В 00:45 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре. <...> Принятыми мерами возгорание ликвидировано», - говорится в сообщении.

В ходе тушения и проведения разведки были спасены пять человек, в том числе двое детей. Их передали медикам.