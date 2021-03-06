РИАМО - 6 мар. Психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова в беседе с РИАМО рассказала, как женщинам реагировать на неромантичные подарки от любимых мужчин на 8 Марта, например, на набор сковородок, мультиварку и другую утварь для бытовых дел.
«Как женщине отреагировать, чтобы не обидеть мужчину, но и дать понять, что подарок неуместен, что женщина давно не кухонная раба, а самостоятельная личность со своими увлечениями и «хотелками» и ожидала от мужчины что-то более оригинальное, нужное и запоминающееся? Я думаю, что такие ситуации нужно максимально профилактировать, чтобы не ставить любимого человека в неудобное положение - ведь он же искренне старался», - сказала Панова.
По ее словам, большая ошибка в отношениях - думать, что партнеры читают мысли друг друга и способны угадывать желания. Также неверна мысль, что тайное желание не выполнили именно для того, чтобы обидеть.
«Надо учиться разговаривать ртом, а не слезами без объяснений или холодным молчанием. Если подарок не романтичный, а полезный в хозяйстве, то, возможно, именно женщина, ее мысли или неуверенность в себе объясняет дарение мультиварки как причисление ее к разряду кухарок, а не возлюбленных», - отметила психотерапевт.
По словам Пановой, иные женщины могут увидеть в подаренной сковородке или мультиварке желание мужчины облегчить домашнюю работу, сократить время пребывания женщины на кухне ради совместных вечеров.
Она также привела пример, как можно ненавязчиво «рассказать» мужчине о своих желаниях.
«Например, женщина начала сама себе покупать букеты, приносить их домой, показывая мужу наглядно свои предпочтения. Спустя время муж уже стал спрашивать - какие цветы ты бы хотела в этот раз - тюльпаны или розы?» - заключила Панова.
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