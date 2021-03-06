РИАМО - 6 мар. Психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова в беседе с РИАМО рассказала, как женщинам реагировать на неромантичные подарки от любимых мужчин на 8 Марта, например, на набор сковородок, мультиварку и другую утварь для бытовых дел.

«Как женщине отреагировать, чтобы не обидеть мужчину, но и дать понять, что подарок неуместен, что женщина давно не кухонная раба, а самостоятельная личность со своими увлечениями и «хотелками» и ожидала от мужчины что-то более оригинальное, нужное и запоминающееся? Я думаю, что такие ситуации нужно максимально профилактировать, чтобы не ставить любимого человека в неудобное положение - ведь он же искренне старался», - сказала Панова.

По ее словам, большая ошибка в отношениях - думать, что партнеры читают мысли друг друга и способны угадывать желания. Также неверна мысль, что тайное желание не выполнили именно для того, чтобы обидеть.

«Надо учиться разговаривать ртом, а не слезами без объяснений или холодным молчанием. Если подарок не романтичный, а полезный в хозяйстве, то, возможно, именно женщина, ее мысли или неуверенность в себе объясняет дарение мультиварки как причисление ее к разряду кухарок, а не возлюбленных», - отметила психотерапевт.

По словам Пановой, иные женщины могут увидеть в подаренной сковородке или мультиварке желание мужчины облегчить домашнюю работу, сократить время пребывания женщины на кухне ради совместных вечеров.

«Если подарок пришелся не по вкусу, то устраивать скандал не нужно. Можно просто поговорить о своем желании более романтичных подарков, в доверительной и не обидной для любимого форме», - добавила психотерапевт.

Она также привела пример, как можно ненавязчиво «рассказать» мужчине о своих желаниях.

«Например, женщина начала сама себе покупать букеты, приносить их домой, показывая мужу наглядно свои предпочтения. Спустя время муж уже стал спрашивать - какие цветы ты бы хотела в этот раз - тюльпаны или розы?» - заключила Панова.